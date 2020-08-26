Беларусь: в санкционный список ЕС попадут 15-20 человек — СМИ

Санкционный список Европейского союза относительно белорусских чиновников будет состоять из 15-20 имен, Президент Беларуси Александр Лукашенко в него может не попасть. Об этом в своем Twitter написал журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

“Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что 15-20 человек из Беларуси попадут под санкции ЕС, я слышал, что „около дюжины“. В любом случае это небольшое число, но идея состоит в том, что его можно увеличить в ближайшие недели / месяцы”, — написал журналист.

Он так же сообщил сегодня, что санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть согласованы и готовы ориентировочно на следующей неделе.

“Похоже, Лукашенко пока не будет, но все еще может измениться”, — отметил Йозвяк.