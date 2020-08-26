На Донбассе ранили комбата морских пехотинце

На Донбассе в результате обстрела террористов получил ранение командир 137-го батальона Вадим Рымаренко и сержант этого подразделения.

Об этом 25 августа сообщил InfoResist со ссылкой на источник в штабе ООС. Они подорвались в результате взрыва неизвестного взрывного устройства.

По предварительным данным, украинских военных обстреляли террористы из подствольного гранатомета ГП-25.

Характер ранений – осколочный. Больше всего пострадал сержант.

В штабе ООС уточнили, что инцидент произошел 25 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Военнослужащие передвигались между взводными опорными пунктами

Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированная помощь.

Журналист Анастасия Нагорная опубликовала в Facebook фото из госпиталя, где лечится Рымаренко. Раненный комбат рассказал журналистке о том, как российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим тишины.

Журналист опубликовала фото из госпиталя, где лечится Рымаренко (Facebook Анастасии Нагорной)

Комбат рассказал журналистке о том, как российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим тишины (Facebook Анастасии Нагорной)