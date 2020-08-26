Доктор объяснил, что за точки и нити плавают перед глазами

Многие люди замечают плавающие перед глазами полупрозрачные нити и точки. В большинстве случаев это привычное зрелище и не вызывает беспокойства. Но у тревожных индивидуумов вполне может возникать вопрос: а все ли в порядке со зрением?

Это явление, которое по-научному называется «деструкция стекловидного тела», есть у многих людей, никак не лечится и, как правило, ничем не грозит, объяснил в одной из своих передач известный врач и телеведущий Александр Мясников. «Это всегда есть у людей, и многие это видят, не отдавая себе отчета», — сказал он.

Теледоктор посоветовал обращаться с этой проблемой к специалистам при ее обострении — если точек и нитей становится больше и они мешают видеть, а также независимо от состояния зрения с возрастом — для профилактического обследования. «Начиная с определенного возраста, зрение надо обследовать постоянно. Не потому, что у вас появились симптомы, а просто по факту, что пришло время, и надо проверять и внутриглазное давление, и поля зрения, и его остроту», — объяснил Мясников.

: Новости Ю