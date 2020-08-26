Фотографии лесных пожаров в Калифорнии (фото)

Лесными пожарами летом в Калифорнии мало кого удивишь, там жаркая и сухая погода и из любой искры может вспыхнуть мощный пожар. Сейчас на территории штата сотни возгораний. В этот раз постаралась природа: почти 11 000 ударов молнии были задокументированы в течение 72-часового отрезка этой недели в самой сильной волне гроз, обрушившихся на Калифорнию за последние десять лет, вызвав 367 отдельных пожаров. Почти две дюжины из них переросли в крупные пожары. Огонь вынудил эвакуировать тысячи человек, десятки домов сгорело, пострадало несколько человек. С пожарами борются тысячи пожарных и сотни единиц техники.
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: Новости Ю