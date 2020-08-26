«Лафа» закончилась: украинцев полностью лишат социальных пенсий

В скором времени так называемых «социальных» пенсий в Украине уже не будет.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Всем, кто не будет иметь нужного минимального стажа, вместо пенсии будут выплачивать государственную помощь.

Об этом недавно заявил советник министра соцполитики Николай Шамбир.

Минимальный страховой стаж, который дает право на пенсию в Украине – это 15 лет.

По словам Шамбира, при 35-ти и 15-ти годах страхового стажа быть одинаковой пенсия просто не может.

За это граждане, которые не имеют необходимого минимального страхового стажа, при достижении 65 лет могут рассчитывать лишь на минимальную сумму выплат – специальную помощь.

Начислять ее будет не Пенсионный фонд, а органы соцзащиты населения.

Сумма такой помощи будет определяться в размере не менее прожиточного минимума. С 1 июля 2020 года он составляет 1712 гривен.

Эта помощь будет оказываться и мужчинам, и женщинам при достижении 65 лет.

Добавим, что требования для выхода на пенсию в Украине в этом году увеличатся. В 2020-м необходимый трудовой стаж составляет 27 лет на официальной работе, а уже в 2028-м году он увеличится до 35 лет.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года начинается трехэтапное увеличение минимальной заработной платы. Минимальная заработная плата составит 5000 гривен, а минимальная пенсия 2000 гривен.

Повышение ожидает граждан Украины, которым исполнилось 65 лет и у которых наличие 35 или 30 лет стажа (мужчины или женщины соответственно). Они должны будут получать не меньше, чем 40% от минимальной пенсии.

На сегодняшний день минимальная пенсия в Украине составляет 1712 гривен, а минимальная заработная плата — 4723 гривен.

В Минсоцполитике уверены, что средняя зарплата на сегодня должна быть на отметке 12000 гривен, а средняя пенсия не менее 40% от средней зарплаты.

Ранее писалось о том, что эксперты подсказали украинцам, что нужно делать при нехватке пенсионного стажа.