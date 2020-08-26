Больная COVID-19 Тимошенко в критическом состоянии, но не подключена к ИВЛ, – нардеп

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко, у которой диагностировали коронавирус COVID-19, не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако, находится в критическом состоянии.

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» народный депутат от «Батьківщини» Вадим Ивченко. Он отметил, что у Тимошенко высокая температура.

«То, что она подключена к аппарату – это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие прочие приспособления, которые нужно применять в соответствии с протоколом», – заявил депутат.