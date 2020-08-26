Украинцам пересчитают зарплаты: кто получит больше всех

В Украине по оценкам экспертов зарплаты в 2021-м увеличатся примерно на 12%. При этом рост будет неравномерным.

Как говорится в материале Oбозревателя, расти спрос и зарплаты активнее всего будут у:

антикризисных маркетологов;

пиарщиков;

программистов;

СММщиков;

курьеров.

Директор по персоналу Jooble Оксана Огневая более сдержана в своих оценках. Она считает, что рынок разделится на две группы сотрудников. «В общей динамике я бы не рискнула прогнозировать рост зарплат. Скорее, рынок разделит работников на две контрастные категории: высокооплачиваемых специалистов и тех, кто готов работать “за еду”. В какую категорию попадет каждый из нас – решать исключительно нам и это зависит от личной выносливости и желания развиваться», – поясняет Огневая.

HR-эксперт Александр Белоус пояснил: рост зарплат предусмотрен и в консенсус-прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, однако также нужно учесть и размер инфляции. «Тут нужно обратить внимание на два момента. Первый – рост средней зарплаты не говорит о том, что пропорциональный рост будет и в вашем сегменте. Нужно учитывать, что размер и динамика зарплат зависят и от города, и от сферы работы. Второй момент – какая будет инфляция. Если зарплаты вырастут на 8%, а цены – на 12%, мы только обеднеем», – поясняет Белоус.

Аналитик Егор Комов добавляет: больше всего проблем будет в транспортной, туристической сферах. При этом во всем мире наблюдается снижение деловой активности, что негативно повлияет практически на весь бизнес.