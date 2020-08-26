Уникальные особенности: в Финском заливе найден затонувший корабль 17 века

На дне Балтийского моря найден почти неповрежденные остатки торгового корабля 17 века, который может быть одним из ранних образцов такого типа судов.

Команда дайверов-добровольцев из Badewanne заметила затонувший корабль на морском дне на глубине более 90 м.

Этот район использовался во время мировых войн, на дне здесь множество остатков тральщиков, подводных лодок и других жертв военно-морских сражений, поэтому при спуске команда решила, что это реликвия первой половины 20 века. Они были потрясены, обнаружив, что это деревянный парусник 17 века.

Холодные, темные, свободные от корабельных червей воды восточной Балтики сохранили судно в исключительном состоянии. Он получил небольшие повреждения от трала, который пронесся по палубе от носа к корме, вырвав мачты. Некоторые из поврежденных тралом частей до сих пор находятся на днище корабля за кормой. Корпус не поврежден, поэтому судно, вероятно, перевернулось во время шторма, а не налетело на камни.

По характерной форме корпуса, специалисты сделали вывод, что это флейт — нидерландский торговый корабль, появившийся на рубеже XVI—XVII вв.еков. Благодаря малой осадке, просторным трюмам и узкой палубе трехмачтовые флейты были быстрыми, вместительными, могли ходить как в открытом море, так и по внутренним водным путям.

Команда Badewanne продолжит изучение затонувшего корабля в сотрудничестве с Финским агентством по историческому наследию и морским археологом из Стокгольмского университета Никласом Эрикссоном.

“Обломки корабля демонстрируют многие характеристики флейта, но также и некоторые уникальные особенности, в том числе конструкцию кормы. Возможно, это ранний пример дизайна. Таким образом, затонувший корабль предлагает уникальную возможность исследовать развитие типа корабля, который ходил по всему миру”, — говорит доктор Эрикссон.