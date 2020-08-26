Зеленский: Крым – наша территория. Мы вернем его обратно

Россия не хочет говорить о Крыме в «нормандском формате». Но он является украинской территорией и вернется обратно.

Об этом заявил в в интервью Euronews президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что поднимал вопрос аннексированного Россией полуострова в «нормандском формате», но его не захотели обсуждать.

«Когда речь заходит о Крыме, ситуация, я думаю, еще сложнее. Скажу вам честно, я много об этом думал. В» нормандском формате «никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем», – сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что серьезной международной платформы для обсуждения проблемы Крыма нет.

«Нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма», – отметил президент.

Он также выразил благодарность международным партнерам Украины за санкции в отношении России.

«Но Крым – наша территория. Мы вернем его обратно», – подчеркнул Зеленский.