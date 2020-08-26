День Независимости превратили в корпоратив

Пролистнул видео с празнования Дня Независимости с Софиевской площади.
Извините, но этто п@здец. Если в прошлый раз я был не в восторге от мероприятия, но хоть понимал смысл происходящего и какой символизм пытались донести (хотя как по мне — неудачно).
То вчера это был какой то бл*дский корпоратив, в который зачем-то пригласили Дзидзьо спеть гимн Украины.
Чем дальше — тем большее дно.
День Независимости — это день тех, от кого зависит наша независимость. Военным. Ветеранам. Волонтерам. Всей той боевой машины, которая готова в любой момент вскинуться на дыбы при виде врага. И у них есть лишь один день в году.
Теперь при слове «боевая машина» у меня в голове почему-то всплывает трамвай Монатика.
Особый сюреализм в том, что в нескольких сотнях метров от вот этого п*здеца шли десятки тысяч человек. Без особой организации, без огромного бюджета и известных артистов и это выглядело — внушительно. Монументально. Сильно.
В то время как на Софиевской площади скакали скоморохи.
Серж Марко