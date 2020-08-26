В Бердянске дельфины устроили игры с отдыхающими

В курортном Бердянске на побережье Азовского моря дельфины устроили игры с отдыхающими.

Соответствующее видео появилось в Facebook пользователя Юлии Шелкопляс с геотегом «Бердянская коса». Животные плавали между людьми и высоко выпрыгивали, вызывая восторг у людей.

На кадрах видно, как несколько дельфинов брызгались, резвились и прыгали на людей. В то же время они вызывали шквал положительных эмоций и визгов у отдыхающих.

«Они вернулись!» – написала Шелкопляс.

Однако некоторые из пользователей усомнились в том, что видео было снято в Запорожской области из-за слишком чистой воды, которая мало свойственна Азовскому морю.