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В Бердянске дельфины устроили игры с отдыхающими

26.08.2020

В курортном Бердянске на побережье Азовского моря дельфины устроили игры с отдыхающими.

Соответствующее видео появилось в Facebook пользователя Юлии Шелкопляс с геотегом «Бердянская коса». Животные плавали между людьми и высоко выпрыгивали, вызывая восторг у людей.

На кадрах видно, как несколько дельфинов брызгались, резвились и прыгали на людей. В то же время они вызывали шквал положительных эмоций и визгов у отдыхающих.

«Они вернулись!» – написала Шелкопляс.

Однако некоторые из пользователей усомнились в том, что видео было снято в Запорожской области из-за слишком чистой воды, которая мало свойственна Азовскому морю.

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