В Днепре пожилой мужчина кидался с ножом на детей (видео)

В Днепре на ж/м Игрень на углу улиц Новая и Кожедуба пожилой мужчина кидался на детей и людей. В руках у него был нож. Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на Facebook-пост Оксаны Кириченко.

Поведение пенсионера было не адекватным. Он говорил, что живет по улице Воспоминаний, 200, и несколько раз называл имя «Любовь Ивановна». Как утверждал мужчина, так якобы зовут его сожительницу. Местные мужчины догнали пенсионера, обезвредили и вызвали полицию.

В комментариях горожане стали писать, что этот мужчина, с его слов, сидел 20 лет в тюрьме. Другие отмечают, что ехали с ним в общественном транспорте, и он приставал ко всем пассажирам.

Чуть позже автор поста дописала, что этот мужчина не местный и отсидел 23 года в местах лишения свободы.

Церковь в Одинковке взяла его под опеку, определили жить к женщине на Воспоминаний, 200. Но состава преступления нет и его отпустили из райотдела, – отметила Оксана Кириченко.

Как сообщила журналисту «Днепр оперативный» пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Людмила Копыленко, патрульные приехали на вызов. Мужчина им назвал свои имя и фамилию, а также год рождения – 1963. Также патрульные вызвали следственно-оперативную группу. До их приезда экипаж обеспечивал охрану места происшествия и следил за общественным порядком. Пенсионера забрали в Самарское отделение полиции.