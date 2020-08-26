Зеленский: Я не желаю белорусам тех же событий, что были у нас в 2014 году

Президент Владимир Зеленский заявил, что не желает белорусам повторения событий 2014 года в Украине, подразумевая под этим кровопролития из-за действий властей.

Об этом глава государства сказал в интервью «Euronews».

«Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария», — пояснил президент Украины.

По его мнению, действующему руководству Беларуси и народу еще не поздно начать диалог для разрешения ситуации.

«Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не будет вмешиваться в белорусские выборы, поскольку это внутренние дела соседнего государства.

При этом Зеленский посоветовал Александру Лукашенко, который исполняет обязанности президента РБ, провести новое голосование, обеспечить к нему доступ всех кандидатов и не препятствовать работе международных наблюдателей.

«И уже после этих результатов – вопросов не осталось бы. И я уверен в этом. Если бы Лукашенко выиграл – значит так, если кто-то другой – значит кто-то другой. И все бы успокоились, без кровопролития. Это было бы честно и вошло бы в историю», — подытожил Зеленский.