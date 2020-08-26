В Украине появился новый эпицентр COVID-19: область побила собственный рекорд

Одесская область стала лидером по коронавирусу в Украине за последние сутки – его диагностировали у 186 жителей. Такого количества больных ранее в этом крае не фиксировали.

Такие данные опубликованы на сайте СНБО. Об этом во время брифинга 26 августа рассказал и министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас меняются лидеры, устанавливаются антирекорды. И сегодня это Одесская область, где мы зафиксировали 186 – наибольшее количество случаев, которое на сейчас есть», – отметил глава Минздрава.

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Кроме Одесщины, больше всего новых заражений COVID-19 за 25 августа было лабораторно подтверждено в:

Тернопольской области – 181;

Харьковской области – 177;

Львовской области – 171;

Черновицкой области – 170

Ивано-Франковской области – 167;

Киевской области – 96;

Киеве – 95.

Регионы-лидеры по количеству выявленных случаев COVID-19 в Украине 25 августа (covid19.rnbo.gov.ua)

Отметим, что в Одесской области за минувшие сутки не зафиксировали выздоровления от COVID-19, тогда как во Львовской болезнь побороли 84 пациентов, Киевской – 57, в столице – 54, в Черновицкой области – 44, Ивано-Франковской – 31. Тернопольской – 12 и Харьковской – 10.

Кроме этого, в регионах-лидерах по суточному приросту инфицирования коронавирусом подтверждено по несколько смертей от него: на Харьковщине – 5, Буковине и Прикарпатье – по 4, Львовщине – 3, Одесщине и в Киеве – по 2, в Киевской и Тернопольской областях – по 1.

«Давайте поймем, что мы живем в новой реальности. Давайте придерживаться простых правил, которые установлены в нашей стране ради нашей же безопасности в условиях пандемии», – подчеркнул Степанов.