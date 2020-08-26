В Черновцах от коронавируса умер 76-летний итальянец

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксированы пять летальных случаев от коронавируса. Среди жертв болезни оказался гражданин Италии преклонных лет.

Об этом сообщается на сайте Черновицкой областной государственной администрации.

У всех умерших были тяжелые двусторонние пневмонии.

Что касается итальянца, то он также болел кардиосклерозом, сердечной недостаточностью и сахарным диабетом. Последнюю неделю перед смертью он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Умер иностранный пенсионер в областной больнице.

Также жертвами вируса оказались:

80-летний житель Новоселицкого района с постинфарктным кардиосклерозом (у него было неподтвержденное подозрение на коронавирус);

женщина 1949 года рождения с подтвержденным коронавирусом и сопутствующими недугами (кардиосклерозом и сахарным диабетом);

мужчина 50 лет с подтвержденным COVID-19 и сахарным диабетом, который почти месяц провел в реанимации;

еще один мужчина 50 лет с коронавирусом, гипертонией и сердечной недостаточностью.

Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине – 266.

С 25 февраля в стационарах Черновицкой области пролечили 4 665 пациентов с коронавирусом. В больницах области по состоянию на 25 августа находятся 597 человек. Из них у 375 пациентов подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 50 человек.