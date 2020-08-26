Через негоду в Україні знеструмлені 139 населених пунктів у Житомирській, Київській, Вінницькій і Черкаській областях.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 139 населених пунктів у 4 областях, а саме: Житомирська – 68, Київська – 54, Вінницька – 14, Черкаська – 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», – йдеться в повідомленні.

У низці областей України вчора, 25 серпня, пройшли дощі та грози. Найбільше дісталося західним, північним та центральним областям.