Авто программы «Схемы» сжег журналист газеты Порошенко?

Полицейские задержали жителя Луганской области по подозрению в поджоге рабочего автомобиля журналистов проекта «Схемы: коррупция в деталях».

Об этом в среду, 26 августа, написал министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter, передает издание «Страна».

«Сегодня утром Нацполиция задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов «Схемы».

Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства.

Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже», — заявил чиновник.

Андрей Портнов в телеграм-канале написал, что к поджогу причастен технический функционер партии Петра Порошенко «Солидарность» и обнародовал фото журналистского удостоверения на имя Юрия Проценко.

Судя по удостоверению, он внештатный корреспондент газеты «Солидарность. Блок Петра Порошенко».

Как сообщалось, ночью 17 августа в Броварах неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы «Схемы», никто не пострадал. По словам одного из журналистов проекта Михаила Ткача, за авто и журналистами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО.