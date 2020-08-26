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Ученые раскрыли «особенность» народа майя

26.08.2020

Открытие является очень важным для понимания “генетики эмоций”.

Дошедшие до нас статуэтки народа майя выражают самые разные эмоции, которые, несмотря на разницу во времени и культуре, успешно считываются современными людьми. Американские нейробиологи, которые обратили внимание на этот факт, говорят, что открытие помогает разобраться в генетической истории эмоциональных проявлений людей.

Эксперимент, проведенный нейробиологами из США, был довольно простым — исследователи запечатлели при помощи видеокамеры “лица” шестидесяти с лишним статуэток майя, обрезав их туловища и убрав любой контекст, который можно было бы использовать для определения эмоций на “лицах” статуэток. Последние, при этом, демонстрировали самые разнообразные эмоции — радость, горе, смех, и так далее.

Полученный материал показывали добровольцам — в проекте приняли участие триста с лишним человек 30-36 лет. Идентифицируя эмоции статуэток, участники эксперимента выбирали из предложенных вариантов, и, как особенно подчеркивают ученые, почти всегда делали правильный выбор.

Это говорит о том, что отвечающие за считывание эмоций нейробиологические механизмы представителей народа майя ничем не отличались от аналогичных механизмов у современных людей. Авторы исследования отмечают, что открытие является очень важным для понимания т.н. “генетики эмоций”.

Фото: planet-today.ru

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