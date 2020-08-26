Ветеран – Зеленському: “До цього прапор України топтали тільки наші вороги”

Ветеран Гліб Бабіч звернувся до президента України Володимира Зеленського.

Під час виступу на День Незалежності глава держави стояв на подіумі у кольорах українського прапора. Це розлютило ветерана війни на Донбасі. Він зазначив, що “до цього прапор України топтали тільки наші вороги”.

“Під цим прапором, наволоч, вмирали мої друзі. Іноді разом з прапором. Страшно і некрасиво. У шматки. Або в попіл. Разом з бліндажем або технікою. За цей прапор вмирали найдостойніші з людей. Просто тому, що не могли зрадити його, і те, що він символізує. Цей прапор вирізали, разом з татухами, з живого тіла у наших полонених. Його на труну нашим загиблим кладуть, урод”, – пише Бабіч.

Також він пообіцяв, що покладе собі під двері килимок з обличчям Зеленського.

“Я ось що зроблю. Я собі килимок під дверима заведу. З обличчям найвпливовішого політика світу. А що? Можна ж. Більш за те, ти ж напевно прапор під ноги “з великої поваги” втулив? Ось і я “з великої поваги”. Буду берці свої від осінньої багнюки витирати об нього. Не поспішаючи і з насолодою. І гості мої. І сусідам моїм об мій килимок дозволю ноги витирати. І навіть якщо їх собака на нього напаскудить – я не буду нервувати. Тварини, вони більше нашого розуміють. У них природні інстинкти”, – додав ветеран.