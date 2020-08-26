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Вибух у військовому гуртожитку на Чернігівщині: двоє постраждалих перебувають у комі

26.08.2020

Двоє постраждалих унаслідок вибуху у військовому гуртожитку, який стався 24 серпня в селищі Десна у Чернігівській області, перебувають у комі.

Про це УНІАН повідомили у навчальному центрі “Десна”.

Постраждала від вибуху цивільна дівчина впала у кому після операції, яку їй провели учора у військовому шпиталі. 

“Її стан медики характеризують як тяжкий. Ще один військовий, що теж постраждав від вибуху, перебуває у медикаментозній комі”, – розповіли у навчальному центрі.

Нагадаємо, 24 серпня в селищі Десна Козелецького району Чернігівської області в гуртожитку для військовослужбовців контрактної служби пролунав вибух, унаслідок якого загинув один військовослужбовець, ще троє людей – двоє військовослужбовців та одна цивільна жінка – були доставлені до госпіталю Деснянського гарнізону з пораненнями різного ступеня тяжкості. Справу відкрили за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

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