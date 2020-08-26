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На Львовщине в результате ДТП погиб десятилетний мальчик

26.08.2020

Из-за ДТП в Каменка-Бугском районе Львовской области погиб десятилетний мальчик.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа в 17:40 в селе Гаек Каменка-Бугского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW — 29-летний львовянин — не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Opel, который двигался в попутном направлении. От травм, полученных в результате ДТП, 10-летний пассажир Opel скончался по дороге в больницу», — говорится в сообщении ГУНП во Львовской области.

Указано также, что 49-летний водитель Opel и его 42-летняя жена госпитализированы с телесными повреждениями. Все они — жители Сокальского района.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до восьми лет лишения свободы.

 

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