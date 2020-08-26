Для українців змінили правила в’їзду до Єгипту

З 1 вересня при в’їзді до Єгипту потрібно мати негативний ПЛР-тест.

Про це повідомляє Посольство України в Арабській Республіці Єгипет.

Відповідно до повідомлення Міністерства цивільної авіації Єгипту, з 1 вересня 2020 року всі без виключення громадяни, включно із громадянами Єгипту, які прибувають до будь-якого аеропорту країни, зобов’язані мати сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту. Він має бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до прильоту.

Зазначається, що ця вимога не поширюється на осіб віком до 6 років.