Міністерство інфраструктури назвало умови для виробництва електрокарів в Україні

Створення умов для виробництва в Україні електрокарів – одна з найважливіших цілей Міністерства інфраструктури.

«Без електрокарів вже важко уявити сучасну країну та інфраструктуру міст. Звісно, чим краще сприятиме розвитку електромобільності в Україні Уряд, Верховна Рада та держава в цілому, тим швидше відбуватиметься цей рух. Вдячний авторам першого українського електромобіля для людей з інвалідністю USEC за втілення дійсно інноваційного та технологічного проєкту, який водночас прибирає бар’єри та турбується про кожного з нас, створюючи необхідні умови для тих, хто цього потребує. Держава має зробити все, щоб якомога більше громадян мали змогу дозволити собі такі продукти. А ми будемо створювати належну та сучасну інфраструктуру для цього», – відзначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише Укравтопром.

Очільник відомства зауважив, що Міністерство буде і надалі всебічно підтримувати такі важливі ініціативи в Україні як скасування ПДВ і мит на ввезення електромобілів, а також стимулювати національне виробництво електрокарів.

«Плануємо виступити з локальною, проте вкрай важливою ініціативою, щоб посприяти розбудові мережі супершвидких зарядних станцій в України SuperCharge, що буде реалізовано за рахунок єврокоштів. Це дозволить покращувати та розвивати електромобільність в Україні ще більше», – додав міністр.