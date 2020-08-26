В Хмельницком попытка заняться сексом в общественном туалете окончилась в выгребной яме

В Хмельницком женщина во время секса в биотуалете неудачно облокотилась и упала в нечистоты. Оба участника инцидента были настолько пьяны, что не смогли самостоятельно выбраться.

На территории зоны отдыха в Хмельницком мужчина и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения зашли в биотуалет. Как сообщает Ukrainian News, они собирались заняться сексом, но конструкция не выдержала, и девушка упала в нечистоты.

Мужчина пытался самостоятельно спасти девушку, но так как оба участника инцидента были сильно пьяны, то не смогли справиться без посторонней помощи.