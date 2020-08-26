Нардеп Ольга Коваль ходит в Раду с сумкой Louis Vuitton стоимостью $3,5 тысячи.

Об этом стпло известно из сообщения в Фейсбук журналистки Анны Стешенко.

“Депутат фракции «Слуга народа» Ольга Коваль, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций. Локация – 25 августа, внеочередная сессия, где депутаты проголосовали за повышение минимальной зарплаты с 1 сентября на 277 грн, – подписала опубликованные снимки Анна Стешенко. – В руках – очень узнаваемая сумка Louis Vuitton из новой коллекции в модели Georges BB Monogram Empreinte. Такую можно купить хоть сейчас всего-то за $3500. По среднему курсу – 95900 в грн. Ну, или почти за 20 «минималок». К слову, средняя зарплата нардепа не превышает 40 тыс. грн без прогулов и только при исправном нажатии кнопочек. Эпоха бедности закончилась окончательно?”