Повінь – зміна системи

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Украина — это наркоман, готовый на всё ради очередной дозы, — политолог

26.08.2020

И, этот наркоман, как и любой другой, сейчас дряхлеет и деградирует… 

Искренне не понимаю, почему принятый парламентом законопроект о ратификации кредитного соглашения с ЕС еще вызывает у кого-то удивление.

Евросоюз всегда жестко отстаивает свои цели — он не о благотворительности, он о кредитах под свои конкретные интересы. Это только у нас думают, что нам деньги дают лишь потому, что мы красивые.

Европа старается держать все под контролем – экономику, промышленность, монополистов типа Укрзализныци. А Украина – это наркоман, который вечно бьется за возможность найти ресурс на очередную дозу. И, этот наркоман, как и любой другой, сейчас дряхлеет и деградирует.

Пока что Зеленский и второе правительство при нем не изменили логику наркоманского курса, который был при предыдущих президентах и правительствах. И это главная проблема.

К примеру, в соседней Турции Эрдоган показал то, как надо правильно выстраивать суверенитет и на днях там открыли месторождение газа в Черном море, в то время как Украина 29 лет своей независимости страдает из-за нехватки газа, всё время только говоря о диверсификации поставок и увеличении добычи, ничего при этом не делая.

Чтобы сделать то же самое у нас, нужны политическая воля и интерес. Но у нас интерес заключается только в компрадорском разграблении остатков экономики, недограбленых со времен «совка» (ничего в нее не вкладывая) и сидении на «потоках», с чем успешно справлялись все президенты.

Собственно говоря, в этом и есть вся суть украинской республики – раздерибанить все в пользу партноменклатуры, авантюристов и бандитов, которые слились в экстазе, создали политэкономическую элиту и успешно грабят эту страну и управляют ею. И пока эта модель не будет сломана изнутри, то все подачки снаружи будут направлены на то, чтобы обслуживать их интересы.

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Иными словам, пока мы не начнем жить на то, что сами зарабатываем, сидя на этих займах-инъекциях мы будем спутаны обязательствами наших доноров.

 

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