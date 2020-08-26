Украина — это наркоман, готовый на всё ради очередной дозы, — политолог

И, этот наркоман, как и любой другой, сейчас дряхлеет и деградирует…

Искренне не понимаю, почему принятый парламентом законопроект о ратификации кредитного соглашения с ЕС еще вызывает у кого-то удивление.

Евросоюз всегда жестко отстаивает свои цели — он не о благотворительности, он о кредитах под свои конкретные интересы. Это только у нас думают, что нам деньги дают лишь потому, что мы красивые.

Европа старается держать все под контролем – экономику, промышленность, монополистов типа Укрзализныци. А Украина – это наркоман, который вечно бьется за возможность найти ресурс на очередную дозу. И, этот наркоман, как и любой другой, сейчас дряхлеет и деградирует.

Пока что Зеленский и второе правительство при нем не изменили логику наркоманского курса, который был при предыдущих президентах и правительствах. И это главная проблема.

К примеру, в соседней Турции Эрдоган показал то, как надо правильно выстраивать суверенитет и на днях там открыли месторождение газа в Черном море, в то время как Украина 29 лет своей независимости страдает из-за нехватки газа, всё время только говоря о диверсификации поставок и увеличении добычи, ничего при этом не делая.

Чтобы сделать то же самое у нас, нужны политическая воля и интерес. Но у нас интерес заключается только в компрадорском разграблении остатков экономики, недограбленых со времен «совка» (ничего в нее не вкладывая) и сидении на «потоках», с чем успешно справлялись все президенты.

Собственно говоря, в этом и есть вся суть украинской республики – раздерибанить все в пользу партноменклатуры, авантюристов и бандитов, которые слились в экстазе, создали политэкономическую элиту и успешно грабят эту страну и управляют ею. И пока эта модель не будет сломана изнутри, то все подачки снаружи будут направлены на то, чтобы обслуживать их интересы.

Иными словам, пока мы не начнем жить на то, что сами зарабатываем, сидя на этих займах-инъекциях мы будем спутаны обязательствами наших доноров.