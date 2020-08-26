У Вісконсині оголосили надзвичайний стан через заворушення у місті, де поліція стріляла у афроамериканця

Губернатор штату Вісконсин оголосив надзвичайний стан на тлі заворушень, що тривають у місті Кеноша третю добу поспіль, викликані пострілом поліції у афроамериканця за нез’ясованих обставин. У місті влада фіксує мародерство, вандалізм та підпали, знищено десятки будівель.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Перед тим влада штату заявила про залучення додатково для охорони правопорядку Національної гвардії.

Наразі відомо, що 29-річний Джейкоб Блейк «бореться за своє життя», повідомила його родина і адвокати 25 серпня.

На відеоролику очевидця про інцидент 23 серпня видно, що афроамериканець Джейкоб Блейк підходить до позашляховика, відкриває двері з боку водія і нахиляється до автомобіля, в той час як один з поліцейських тягне його за сорочку. Коли Блейк повернувся спиною, чутно звук семи пострілів з боку поліції. Ще одне відео з іншого кута показало, що Блейк б’ється з трьома поліцейськими.

Поліція заявила, що правоохоронці відреагували на конфлікт побутового характеру, але не дала ніяких додаткових пояснень щодо причин стрільби. Невідомо також, чи бачили поліцейські всередині машини щось, що могло стати причиною застосування зброї.

Троє поліцейських, які брали участь в перестрілці, поки усунені від служби, триває розслідування.

Повідомляється, що стосовно Блейка раніше у липні був складений ордер на арешт за звинуваченням у сексуальному насильстві, порушенні права на володіння і хуліганстві, пов’язаному із домашнім насильством.

У травні в штаті Міннесота під час затримання загинув афроамериканець Джордж Флойд. Поліцейському, який притиснув шию чоловіка коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві. Загибель Флойда призвела до численних протестів у США за права темношкірого наслення і проти свавілля поліції.

Нинішня стрілянина в Блейка призвела до протестів і затримань по всій країні, зокрема в Нью-Йорку, Вашингтоні, Портленді, Сіетлі і столиці Вісконсина Медісоні.