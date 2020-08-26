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В Австралии кенгуру подрались под внезапным снегопадом (видео)

26.08.2020

Циклон, пришедший на юго-восток Австралии, принес в регион внезапное ухудшение погоды и метель, довольно редкую для этих мест.

В соцсетях местные жители делятся фотографиями заснеженных пейзажей.

Одна из жительниц Нового Южного Уэльса (Австралия) стала героем телерепортажей австралийских СМИ, когда ее видео о непогоде взяли для сюжета в новостях. В ролике запечатлены два кенгуру, которые яростно дерутся в метели.

Мы часто видим, как дерутся кенгуру, но видеть их во время снегопада было просто потрясающе”, — добавила Линдси.

Кенгуру и правда любители подраться. В Сети можно найти множество роликов спаррингов кенгуру.

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