В Австралии кенгуру подрались под внезапным снегопадом (видео)

Циклон, пришедший на юго-восток Австралии, принес в регион внезапное ухудшение погоды и метель, довольно редкую для этих мест.
В соцсетях местные жители делятся фотографиями заснеженных пейзажей.
Одна из жительниц Нового Южного Уэльса (Австралия) стала героем телерепортажей австралийских СМИ, когда ее видео о непогоде взяли для сюжета в новостях. В ролике запечатлены два кенгуру, которые яростно дерутся в метели.
Мы часто видим, как дерутся кенгуру, но видеть их во время снегопада было просто потрясающе”, — добавила Линдси.
Кенгуру и правда любители подраться. В Сети можно найти множество роликов спаррингов кенгуру.