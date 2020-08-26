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За добу в ЗСУ виявили 19 нових випадків COVІD-19

26.08.2020

У Збройних силах України за минулу добу, 25 серпня, виявлено 19 нових випадків коронавірусу. 

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

Два військовослужбовці перебувають на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 17 осіб: у Львівській області – 1 військовослужбовець та 5 працівників ЗСУ, у Рівненській і Чернігівській – по 2 військовослужбовці, у Житомирській – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, у Київській, Харківській, Тернопільській, Івано-Франківській областях – по одному військовослужбовцю та у Волинській – 1 працівник ЗСУ. За інформацією медиків, стан здоров’я пацієнтів задовільний. 

Загалом станом на 26 серпня у ЗСУ на COVID-19 хворіє 594 особи. За час пандемії одужали 923 особи, летальних випадків зареєстровано 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 784 особи, у 238 з них вона закінчується у найближчі три доби.

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