Бізнес із прикрістю сприймає рішення щодо збільшення оподаткування, замаскованого як підвищення мінімальної зарплати, – ЕВА

Вчора Верховна Рада в цілому прийняла законопроєкт №3963, яким збільшується мінімальна заробітна плата до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.

«Бізнес з прикрістю сприйняв прийняте вчорашнє рішення. У серпні, як тільки стало відомо про наміри підвищити розмір мінімальної зарплати, бізнес виступив проти даної ініціативи та закликав до діалогу в даному контексті. Однак, на жаль, жодної реакції на пропозицію сумлінних платників податків не послідувало. А сьогодні ми вже маємо прийняте рішення, що яскраво демонструє – якщо є бажання, рішення можуть прийматись досить швидко. Тож дуже б хотілось схожої швидкості і по системним, фундаментальним для бізнесу та країни пропозиціям. Особливо з питань, котрі прямо та болюче впливають на діяльність бізнесу в кризовий, непростий для підприємців, час. Сьогоднішнє рішення можна розцінювати як неготовність до конструктивного діалогу», – прокоментувала Анна Дерев’янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації.

Варто зауважити, що цим рішенням найвідчутніший удар буде нанесено саме по сумлінним платникам податків, які чесно виплачують заробітну плату своїм працівникам. При цьому під ударом опиняться навіть ті бізнеси, які легально платять офіційну зарплату набагато вище мінімальної. Крім того, збільшення податкового тиску на оплату праці, та ще й в період економічної кризи, стимулюватиме зростання сектору «тіньових» заробітних плат. А у гіршому випадку – призведе до посилення тиску на сумлінних платників з боку державних органів. Тож навряд ці наслідки можна назвати позитивними для бізнесу, громадян та країни в цілому.

Період кризи відбився на усій бізнес спільноті, тож наразі важливо підтримати компанії, а не створювати додаткові перешкоди для прозорої діяльності бізнесу. Даний законопроєкт не є частиною системних ініціатив з підтримки бізнесу та, навпаки, здатен поглибити кризові явища.

Тому Європейська Бізнес Асоціація звертається до Президента України Володимир Зеленського із закликом не підписувати даний законопроєкт як такий, що посилить податковий тягар на сумлінних платників податків.

Водночас, спільнота буде наполягати, як мінімум, на пропорційному зниженні максимальної величини бази нарахування ЄСВ з метою недопущення зростання навантаження на сумлінних платників.

Однак сподіваємось, що влада продемонструє спроможність до змістовного діалогу і спільно нам вдасться випрацювати компромісний вихід із ситуації, що склалась.