Угорщина планує наступного тижня відновити навчання в школах

Угорщина може знову відкрити школи наступного тижня вперше з середини березня.

Про це заявив міністр людського потенціалу Угорщини Міклош Каслер, – передає Європейська правда.

Каслер сказав, що уряд розробив протокол для шкіл, яким ті мають керуватися, коли йдеться про соціальне дистанціювання, використання дезінфікуючих засобів і користування загальними зонами.

При цьому додаткових деталей він не надав і не уточнив, чи буде обов’язковим носіння захисної маски.

Раніше прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина посилить правила перетину кордону з 1 вересня, щоб запобігти поширенню коронавірусу, оскільки кількість нових інфекцій зростає в сусідніх країнах.

“З початком навчального року ми більше не зможемо працювати з системою перетину кордону, яка використовувалася протягом літа”, – сказав Орбан.

Очікується, що уряд оголосить про нові правила на цьому тижні.