“Динамо” обійшло “Шахтар” за кількістю трофеїв за часи незалежності України

Вчора “Динамо” обіграло “Шахтар” (3:1) і стало володарем Суперкубка України – дев’ятого в своїй клубній історії.

Завдяки перемозі на НСК “Олімпійський” “Динамо” знову обійшло “гірників” по завойованим трофеям за часи незалежності України – 36 проти 35.

Нагадаємо, “Динамо” 15 разів ставало чемпіоном України, виграли 11 Кубків, а також 9 Суперкубків України.

У головного суперника столичного клубу “Шахтаря” 12 виграних чемпіонатів, 13 Кубків і 8 Суперкубків України, а також 1 Кубок УЄФА.

Щодо абсолютних цифр клубній історії, то тут шахтарям ще дуже далеко до киян. “Динамо” – 13-разовий чемпіон СРСР, 9-разовий володар Кубка і 3-разовий володар Суперкубка СРСР. Разом – 61 трофей.

“Шахтар” є 4-разовим володарем Кубка СРСР, крім того, “гірники” одного разу виграли Суперкубок СРСР. Разом – 40 трофеїв.