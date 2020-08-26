Охорона Зеленського напала на активістів у Дніпрі, аби той не почув питань народу

Під час візиту Зеленського до Дніпра біля 33 гімназії, до якої поза розкладом приїхав глава держави, відбулись сутички між патріотичними силами та правоохоронними органами.

Останні фізично перешкоджали активістам рух до делегації президента. Про це повідомляє Дніпроград з місця подій.

Попередньо дізнавшись про “холодну ванну” від патріотів, Зеленський змінив свій маршрут містом, прибувши за півтори години раніше до 33 гімназії, якої не було в програмі. Проте небайдужих громадян це не спинило: вони зібрались біля навчального закладу з метою поставити гаранту низку запитань.

Попри те, що демонстрація була мирною, а дії активістів – законними, правоохоронці разом з президентською охороною та тітушками почали перешкоджати рух демонстрантів. Зокрема, троє молодиків накинулись на представницю ГО “Інфопростір” Надію Святун, яка намагалася передати петицію представникам влади.

Однак, після цього правоохоронці почали відштовхувати та скручувати протестувальників, серед яких були жінки. Керував провокаціями проти активістів Володимир Богоніс – заступник начальника управління нацполіції в Дніпропетровській області. Останній в свою чергу вкрай агресивно спілкувався та використовував силу по відношенню до громадян.

Сам Зеленський до мітингувальників уваги не виявив, натомість разом з головою ДніпроОДА Бондаренком прошмигнув до броньованого автобуса, де чекав поки всі охоронці займуть місця і кортеж вирушить далі по маршруту.

Характерно, що біля навчального закладу в центрі міста патріотів зустрічали спортивного вигляду найманці – так звані “тітушки”, які стояли в одному строю з поліцейськими. Цей факт глибоко обурив громадян: в останній раз подібне злиття криміналізованих спортсменів і силовиків в Україні був при диктаторі Януковичу. Що ж, тепер історія повторюється при Зеленському.

Фото, відео – Дніпроград