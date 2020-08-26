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В Европе начали фиксировать повторные случаи заражения COVID-19

26.08.2020

Во вторник 25 августа, в Бельгии и Нидерландах выявили пациентов, у которых произошло повторное заражение коронавирусом. При этом в Европе резко изменилось отношение к COVID-19.

Как сообщает DW, в Нидерландах повторно заразился пожилой мужчина со слабым иммунитетом. Исследование генома вируса показало, что это не последствия первого инфицирования.

Пациент в Бельгии заразился коронавирусом во второй раз через три месяца после выздоровления. Во втором штамме вируса установили 11 мутаций.

За день до этого, 24 августа, ученые из Гонконгского университета заявили о первом подтвержденном случае повторного инфицирования SARS-CoV-2. У 33-летнего мужчины коронавирус обнаружили через 4,5 месяца после первого инфицирования, а анализ генома доказал, что это новое заражение. Ученые сделали вывод, что вирус мутирует.

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