Кличко заявив, що “Удар” візьме участь у місцевих виборах

Політична партія “УДАР” піде на місцеві вибори окремо.

Про це на з’їзді партії, що відбувається сьогодні в Києві, заявив лідер “УДАРу”, мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

“Головне рішення, заради якого ми зібралися сьогодні, – “УДАР” іде на місцеві вибори! Іде, щоб робити Україну заможною, демократичною і успішною державою. Країною, де панують закон і справедливість, де громадяни почуваються захищеними, країною, в якій ми всі мріємо жити, – сказав Кличко. – “УДАР” піде на місцеві вибори окремо. І нестиме відповідальність виключно перед людьми. На це сьогодні є запит наших прихильників. І ще більший запит в суспільстві на відкритість політики, а не закулісні домовленості. Як мер столиці, я завжди відстоював інтереси киян. Як лідер політичної сили – європейське майбутнє України, демократичні цінності і свободи її громадян. І я залишаюся на цих позиціях”, – підкреслив Віталій Кличко.

Він зауважив, що заради розвитку Києва і України “УДАР” готовий співпрацювати з демократичними, проєвропейськими силами – в новій Київраді, в новообраних місцевих радах, на всіх рівнях.

“Ця співпраця буде відкритою і в інтересах громадян, а не окремих політиків чи з інших мотивів”, – наголосив Кличко.