В Киеве между «патриотами» Кивы и «Нацкорпусом» вспыхнул конфликт со стрельбой

В Киеве произошло столкновение между представителями «Национального корпуса» и членами организации народного депутата Ильи Кивы «Патриоты – за жизнь», которых неофициально называют боевым крылом партии кума президента РФ Виктора Медведчука.

Об этом сообщил активист «Нацкорпуса» Роман Чернышев в Facebook.

По его словам, бойцы из силовых отрядов Кивы во главе с экс-командиром «Восточного корпуса», куратором организации Олегом Ширяевым напали с оружием на представителей «Нацкорпуса», среди которых были ветераны полка «Азов».

Чернышев утверждает, что бойцы Кивы были хорошо вооружены, однако активисты дали им отпор.

«В результате сами же и получили по голове, убежали и спрятались. Бежали так быстро, что в процессе теряли оружие, а также двух людей, которых сами «азовцы» благополучно задержали и передали правоохранительным органам», — отметил активист.

Также в «Нацкорпусе» заявили, что во время стычки Ширяев открыл стрельбу из травматического пистолета.

В свою очередь Кива в комментарии журналистам сказал, что первыми напали бойцы «Азова», которые якобы пытались украсть Ширяева.

«И данная провокация у них провалилась. Они думают, что подобными действиями вселят в нас страх», — отметил нардеп.

Он добавил, что его пытались убить и в него стреляли.