Зеленский с Ермаком сходили в “Макдональдс”

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 августа, во время визита в Днепр пообедал в местном “Макдональдсе”. Компанию ему составили глава Офиса президента Андрей Ермак, губернатор Днепропетровщины Александр Бондаренко и глава облсовета Святослав Олейник.

Обедающая четверка попала на фото, которое опубликовал на своей странице в соцсети нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Черный. “Вы все равно мне не поверите, но я встретил их в Макдональдсе случайно”, – подписал нардеп опубликованное фото.

Посещение Зеленским “Макдональдса” попало на видео.

На кадрах можно рассмотреть, что обед в ресторане быстрого питания обошелся гаранту почти в 240 гривен. Зеленский заказывал 12 наггетсов, порции соусов чили и несколько бургеров.