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Наезд на курсанток в Киеве: Двум девушкам ампутировали по ноге

26.08.2020

Двум курсанткам, которых вчера в Киеве сбил пьяный военный, ампутировали по одной ноге. У одной из них под вопросом ампутация второй ноги. 

Об этом рассказала волонтер Наталья Воронкова, которая находится у военного госпиталя в Киеве, сообщает Громадське.

Третью девушку также прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

Как сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, авария произошла с участием военнослужащего Н. и слушателей Украинской военно-медицинской академии. Состояние пострадавших оценивают как стабильное, они все в сознании, на самостоятельном дыхании, их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

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