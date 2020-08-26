Наезд на курсанток в Киеве: Двум девушкам ампутировали по ноге

Двум курсанткам, которых вчера в Киеве сбил пьяный военный, ампутировали по одной ноге. У одной из них под вопросом ампутация второй ноги.

Об этом рассказала волонтер Наталья Воронкова, которая находится у военного госпиталя в Киеве, сообщает Громадське.

Третью девушку также прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

Как сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, авария произошла с участием военнослужащего Н. и слушателей Украинской военно-медицинской академии. Состояние пострадавших оценивают как стабильное, они все в сознании, на самостоятельном дыхании, их жизни в настоящее время ничего не угрожает.