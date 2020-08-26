Ученые обнаружили в Гранд-Каньоне следы неизвестных древних животных

Животные жили здесь 313 млн лет назад.

Около 313 миллионов лет назад два существа путешествовали по песчаным дюнам на территории современного Гранд-Каньона и теперь палеонтологи обнаружили свидетельства их путешествия. Массивный валун упал из формации Манкача и на красном камне обнаружились отчетливо отпечатанные две пары самых старых известных в настоящее время следов позвоночных.

Исследователи говорят, что следы принадлежали четвероногим животным в панцире, откладывающим яйца, и показывают, что такие животные путешествовали по песчаным дюнам на восемь миллионов лет раньше, чем считалось ранее. Недавно обнаруженные следы фиксируют прохождение двух разных существ одного вида, прошедших здесь с разницей в нескольких часов или дней друг от друга.

Одна пара следов состоит из 28 отпечатков с когтями на каждом отпечатке, в то время как другой набор предполагает, что у животного могла быть повреждена правая ступня, поскольку на этой стороне не было следов когтей.

«Удивительное открытие» было сделано норвежским профессором геологии Алланом Криллом, который путешествовал со своими учениками по каньону. Он заметил валун, лежащий рядом с тропой, с подозрительными отметинами на одной стороне. Профессор сделал снимок и отправил его своему коллеге Стивену Роуленду, палеонтологу из Университета Невады в Лас-Вегасе.

Так и было установлено, что не просто окаменелые следы, но и то, что они являются самыми древними следами похожих на рептилии животных и представляют собой самые ранние свидетельства того, что позвоночные животные ходили по песчаным дюнам.

Существующие виды четвероногих, например, собаки и кошки, при медленной ходьбе обычно используют походку в горизонтальном направлении. Обнаруженные следы также ясно документируют использование этой походки на очень раннем этапе истории позвоночных животных. Ученые отмечают, что ранее достоверной информации об этом у них не было.

Изучив найденные следы, ученые несколько детальнее узнали об этих животных, которые путешествовали по песчаным дюнам миллионы лет назад. Один из оставивших следов, судя по всему, несколько смещался вправо при ходьбе и двигался медленнее, чем его собрат. При этом ученые отмечают, что на всех четырех лапах животного имелись направленные вперед когти.

Вторая цепочка следов принадлежит животному того же вида и оно прошло здесь через некоторое время после первого. Касательно этого животного ученые отметили, что у него, вероятно, была какая-то травма ступни, о чем свидетельствует как отсутствующий ряд следов когтей на правой стопе, а иногда и нечеткие отпечатки левой, что позволяет предположить, что древнее животное хромало, чтобы облегчить боль от раны.

Фото: planet-today.ru/pixabay.com