У Прокуратурі міста Києва підтверджено 11 заражених на COVID-19, – ЗМІ

Інформацію про хворих на коронавірус у відомстві намагаються приховати.

Як повідомило ІНФОРМАТОРу джерело зі столичної прокуратури, захворів один з заступників керівника відділу процесуального керівництва та половина прокурорів управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві.

Наразі виявлено 11 підтверджених випадків захворювання на коронавірус серед співробітників структури. В столичній прокуратурі формують списки по всім працівникам, яким необхідно здати тести на COVID-19 – контактним особам працівників з підтвердженим діагнозом та їх родичам.