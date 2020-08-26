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Стало известно, кто заменит коррупционера Балоня на посту главы Кировоградской ОГА

26.08.2020

Кабинет Министров на заседании 26 августа назначил новым главой Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко, который ранее уже работал в этой администрации.

Напомним, предшественника Назаренко на посту руководителя Кировоградской ОГА — Андрея Балоня — поймали на взятке и уволили.

По данным 24 Канала, Назаренко уже работал в структуре Кировоградской ОГА в 2010 году, занимал пoсаду диpектopа pегиoнальнoгo Центp по инвестициям и развитию, после чего возглавлял кировоградское коммунальное предприятие «Региональная служба охраны и реставрации памятников градостроительства и архитектуры» и «Второй имени Петровского сахарный завод».

Выступая в Кабинете Министров, кандидат анонсировал намерения привлечь инвестиции в переработку и сохранение сельхозпродукции, создать новые рабочие места, повысить качество питьевой воды и стимулировать строительство диагностических центров в регионе.

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