В Минздраве объяснили, что делать в случае появления симптомов COVID-19 у одного ученика

Министерство здравоохранения разработало алгоритм действий при заражении коронавирусной инфекцией одного ученика в классе.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире «Сніданку з 1+1».

На вопрос, что делать, если во время занятий в школе у одного ребенка появились симптомы COVID-19, министр ответил, что в первую очередь его нужно отвести в отдельное помещение.

После этого, по словам Степанова, на ребенка необходимо надеть медицинскую маску, если это ученик младших классов, поскольку им разрешается ходить на занятия без средств индивидуальной защиты. Затем звонят родителям.

Если есть необходимость, то учителя могут вызвать «скорую помощь» или мобильную бригаду, чтобы сделать экспресс-тест на коронавирус. Исходя из этого, ребенка отправляют на самоизоляцию или в больницу, если его состояние средней тяжести.

Степанов подчеркнул, что в случае подтверждения COVID-19 у одного ребенка на самоизоляцию отправляется весь класс.

«Сразу после подтверждения коронавируса с классом начинает работать эпидемиолог, отправляет весь класс на самоизоляцию. Понятно, что контактными лицами являются класс. Это уже решение принимает исключительно эпидемиолог», — добавил он.