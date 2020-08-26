В Раде на закрытом заседании обсудили письмо Кравчука по выборам на Донбассе

В Верховной Раде Украины в среду, 26 августа, собрали заседание комитета по вопросам организации государственной власти при участии главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука.

Оно началось в 11:00 в закрытом режиме и без записи. На заседании также присутствовали представители Офиса президента и его глава Андрей Ермак, сообщил нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Качура в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, решение провести закрытую встречу приняло большинство комитета, чтобы не политизировать ситуацию.

«Будут и Леонид Макарович, и представители Офиса президента, Андрей Борисович Ермак, представители профильных министерств. Решили, чтобы не политизировалась ситуация, и мы могли откровенно обо всем поговорить, будет именно в закрытом режиме происходить встреча, хотя я был против этого», – написал Качура.

Что решили

По результатам встречи комитета по вопросам организации государственной власти с Леонидом Кравчуком и членами ТКГ было решено, что Верховная Рада принимает и будет принимать акты, которые соответствуют исключительно интересам Государства Украина и ее граждан, а также украинскому законодательству.

Кроме этого, комитет планирует создать межкомитетскую рабочую группу по анализу обращения главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Об этом рассказал нардеп от партии «Слуга народа» Виталий Безгин.

«Замечательно, что наконец состоялся живой диалог, а не через реакции в СМИ. Надеемся, что это станет началом плодотворного сотрудничества. Отдельная благодарность за конструктивную позицию Алексею Резникову и другим членам ТКГ… Украина превыше всего! Работаем!» – написал он в Facebook.

Встреча комитета по вопросам организации государственной власти с Леонидом Кравчуком и членами ТКГ (Facebook Vitalik Bezgin)

Со своей стороны его коллега из «Слуги народа» Дмитрий Гурин заявил, что не может комментировать конкретные позиции, объявленные на закрытом заседании комитета. На своей странице в Facebook нардеп озвучил только общие тезисы о том, что он вынес из закрытого заседания, на котором рассмотрели письмо Кравчука о выборах в ОРДЛО:

без возврата силового контроля на территории оккупированных территорий, при отсутствии украинских политических и общественных структур, украинских СМИ, наличия бандформирований и «пяти лет дикой пропаганды», выборы, при условии их проведения, не могут считаться свободными в понимании 71 статьи Конституции Украины;

шантаж со стороны российской стороны, которая заявляет о срыве режима прекращения огня, нельзя рассматривать иначе, чем требования террористов, «выполнение которых является путем в пропасть»;

выборы могут быть проведены только после деоккупации территорий, возвращения контроля над границей, свободного доступа наблюдателей и тому подобное;

подробная механика того, как и при каких условиях должны пройти местные выборы на оккупированных территориях, должно быть консенсусным решением украинского парламента, а для основательного анализа вопросов, связанных с обращением председателя ТГК и наработки решения будет создана соответствующая парламентская рабочая группа.

«Учитывая протестные акции в регионах России и, особенно в Беларуси, на которую население РФ внимательно смотрит, время играет на нас. Я уверен в победе Украины в этом противостоянии», – отметил Гурин.

Позже Леонид Кравчук заявил, что доволен встречей с депутатами, на которой обсуждалось его письмо о проведении выборов в ОРДЛО. Закрытую беседу с представителями парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти он назвал не абстрактной, а конструктивной.

Скриншот (Facebook Vitalik Bezgin)

Скриншот поста (Facebook Дмитрий Гурин)