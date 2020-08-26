Кравчук оценил закрытую встречу в ВРУ по выборам на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявил, что доволен встречей с депутатами, на которой обсуждалось его письмо о проведении выборов в ОРДЛО.

Закрытую беседу с представителями парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, которая состоялась 26 августа, он назвал не абстрактной. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

«Конструктивная встреча. Очень глубоко депутаты проанализировали ситуацию и рассмотрели мое обращение со всех сторон. Но нужно было найти путь решения этого вопроса», – отметил политик.

Он подчеркнул, что выборы на Донбассе обязательно состоятся, но только тогда, когда для этого будут созданы соответствующие условия.

По словам Кравчука, теперь рабочая группа должна будет изучить и подготовить предложения, которые позволят Украине выполнять международные договоренности в части предоставления жителям Донбасса возможности голосовать на местных выборах. Речь идет о новом законе, который может обеспечить проведение выборов на дипломатических засадах.

«Там, где будет возможность организовать выборы, они будут проведены», – сказал он.

Также первый президент отметил, что определенность в этом вопросе возможна после создания рабочей группы, которая может появиться уже завтра.

«На этом этапе говорить, что уже решен этот вопрос, я и не наделся. Ведь это не просто сделать. Но главное, что договорились о дороге вперед – не блокировать вопросов, которые нужно решить», – подытожил Кравчук.

Встреча комитета по вопросам организации государственной власти с Леонидом Кравчуком и членами ТКГ (Facebook Vitalik Bezgin)

Как пишет УНИАН, глава украинской делегации в ТКГ заявил, что Россия не ставила Украине ультиматума относительно проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса.

«Никто ультиматум не ставил. А было высказано так конкретно, так жестко, но вопрос – выполняйте то, что подписали», – прокомментировал он.

На уточнение, возможен ли срыв переговоров в Минске, если Украина не выполнит требование о выборах в ОРДЛО, первый президент сказал, что до начала заседания Трехсторонней контактной группы в украинской делегации уже должен быть документ, который и обсуждался на встрече в ВРУ.

«Не знаю, какого характера, но подготовленный рабочей группой. По крайней мере я снова повторю, что речь идет о демократическом парламенте Украины. Для того, чтобы принять документ, он должен всесторонне проанализировать и изучить его на основании всех законов и Конституции Украины. Если это вас не устраивает, то предложите что-то другое. По крайней мере, это уже для меня будет основание опереться на что-то, что я не просто буду говорить заявления, слова, обещания, а покажу соответствующий документ», – подытожил Кравчук.