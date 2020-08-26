Зявилось відео, як у Полтаві затримували викрадача автомобіля з дітьми (відео)

У День Незалежності у Полтаві люди пережили жахіття: іноземець викрав машину, у якій перебували двоє неповнолітніх дітей. Поліція шукала машину та рятувала дітей, які фактично стали заручниками неадекватного чоловіка.

Подія сталась у районі зупинки «5 школа». Батьки відійшли від автівки Opel Zafira у магазин на кілька хвилин, а коли повернулись, на парковці не було ані машини, ані дітей, які були у салоні. Перехожі вказали, як в автівку сів чоловік і поїхав.

Поліція разом із власником авто та дружиною наздоганяли авто. Воно тим часом потрапило в ДТП на Марашала Бірюзова.

Як затримували чоловіка, що викрав машину з дітьми, будучи «під кайфом», показала поліція: