ВОЗ дала позитивный прогноз по COVID-19 в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности и инфицирования коронавирусом снижается во многих частях мира.

Об этом сообщает The Guardian.

ВОЗ заявила, что за неделю до 23 августа было зарегистрировано более 1,7 млн новых случаев заражения COVID-19 и около 39 000 летальных исходов.

Это представляет собой 5% снижение числа новых случаев во всем мире и сокращение числа новых случаев смерти на 12 % по сравнению с неделей ранее.

Региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти заявил, что число новых случаев COVID-19 сокращается после того, как континент прошел «пик, который, кажется, был пиком».

В свою очередь министр здравоохранения Южной Африки Звели Мхизе заявил, что «нас больше всего беспокоит, действительно ли это будет одним всплеском или может ли произойти еще один», указав на ситуацию в Испании, где 2000 специально обученных солдат помогают регионам выявлять тех, кто контактировал с инфицированными людьми.

«Мы не можем позволить пандемии снова взять под контроль нашу жизнь. Мы должны взять под контроль и остановить эту вторую кривую», – подытожил премьер-министр Испании Педро Санчес.