Коломия вимагає від уряду переглянути рішення про віднесення до червоної зони

Депутати Коломийської міської ради звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням переглянути віднесення міста до червоної зони епідеміологічної небезпеки.

Копію звернення, прийнятого на позачерговій сесії міськради, оприлюднив мер Коломиї Ігор Слюзар.

Депутати аргументують прохання тим, що Коломия не підпадає під критерії віднесення до червоної зони.

Зокрема, завантаженість ліжок у медзакладах, призначених для лікування хворих з ковідом, у місті протягом останніх 5 днів становила 55-67% замість зазначених у постанові Кабміну 77%.

Середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції протягом останніх 7 днів становила 71 на 100 тис. населення (проти менш ніж 24 на 100 тис. населення, як зазначено в установчому документі уряду).

Рівень захворюваності на коронавірус у Коломиї упродовж останніх 14 днів становив 114 на 100 тис. населення проти необхідних для занесення до червоного рівня епіднебезпеки більш ніж 240. Такі показники відповідають помаранчевій зоні.