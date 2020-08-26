«Гастрономический» макияж: яркий бьюти-образ Леди Гаги (фото)

Королева эпатажа, известная певица Леди Гага не только круто поет, но еще и готовит. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем, а может быть, все дело просто в том, что у Гаги итальянские корни, а итальянцы, как известно, прирожденные кулинары? На днях звезда выложила серию фотографий своего увлечения: девушка готовила пасту болоньезе и при этом выглядела на все сто.

Согласитесь, что редко встретишь такого музыкального «шефа» со столь необычным макияжем: голубые тени в сочетании с бронзовыми дают просто вау-эффект, образ смотрится ярко, свежо и празднично. Интересно, правда ли, что внешний вид кулинара может частично влиять на вкус блюда? Если да, то ужин Гаги в тот вечер должен был удасться на славу. Если готовить — то красиво, во всех смыслах этого слова!

: Новости Ю