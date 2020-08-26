Утримуваний у СІЗО «замінував» суд, аби зірвати засідання

У столичному СІЗО викрили псевдомінера. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Зловмисник сповістив про «замінування» суду, де йому мали обирати запобіжний захід.

«Прокуратурою міста Києва спільно з оперативним відділом державної установи «Київський слідчий ізолятор» викрито особу, яка 21 серпня 2020 року повідомила неправдиву інформацію про нібито замінування будівлі Шевченківського районного суду Києва», – йдеться в повідомленні.

Псевдомінером виявився ув’язнений 1992 року народження. Чоловік не хотів, аби суд розглядав продовження стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перебуваючи в Шевченківському суді, він із мобільного зателефонував на лінію «102» і повідомив нібито про замінування будівлі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

Перевіряється причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів.