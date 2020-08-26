Російський Forbes опублікував рейтинг Instagram-блогерів: хто найбільше заробляє на рекламі

Російський Forbes опублікував рейтинг Instagram-блогерів, підрахувавши, хто найбільше заробляє на рекламі.

При складанні рейтингу враховувалися дані про доходи з 1 травня 2019 року по 30 квітня 2020 року. Зокрема, рейтинг був складений на підставі даних про вартість розміщення реклами та постів по бартеру.

На вершині рейтингу другий рік поспіль опинилася телеведуча Ксенія Собчак, яка за рік заробила $1,48 млн.

На другому місці — співачка Поліна Гагаріна, дохід якої склав $890 тис. Трійку лідерів замкнула блогер Іда Галич, яка заробила $850 тис.

Український блогер Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, в цьому році розташувалася на восьмому місці в рейтингу з доходом в розмірі $600 тис. Відзначимо, в квітні 2020 року рекламні контракти з Тодоренко призупинили компанії PepsiCo і Pampers через її висловлювання про домашнє насильство.

Повний рейтинг російського Forbes виглядає наступним чином:

Ксенія Собчак ($1,48 млн, 7,7 млн фоловерів)

Поліна Гагаріна ($890 тис, 8,4 млн фоловерів)

Іда Галич ($850 тис, 7,1 млн фоловерів)

Ксенія Бородіна ($770 тис, 15,4 млн фоловерів)

Аліна Левда ($760 тис, 5,3 млн фоловерів)

Настя Івлеева ($610 тис, 17,7 млн фоловерів)

Валерія Чекаліна ($ 610 тис, 6,5 млн фоловерів)

Регіна Тодоренко ($ 600 тис, 8,6 млн фоловерів)

Олена Темнікова ($600 тис, 5,2 млн фоловерів)

Хабіб Нурмагомедов ($600 тис, 21,2 млн фоловерів)

Ольга Бузова ($600 тис, 21,7 млн фоловерів)

Єгор Крід ($570 тис, 13,1 млн фоловерів)

Вікторія Боня ($540 тис, 7,4 млн фоловерів)

Алан Єнілєєв ($510 тис, 2,1 млн фоловерів)

Ріта Дакота ($480 тис, 2,5 млн фоловерів)