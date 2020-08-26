Російський Forbes опублікував рейтинг Instagram-блогерів: хто найбільше заробляє на рекламі

Російський Forbes опублікував рейтинг Instagram-блогерів, підрахувавши, хто найбільше заробляє на рекламі.
При складанні рейтингу враховувалися дані про доходи з 1 травня 2019 року по 30 квітня 2020 року. Зокрема, рейтинг був складений на підставі даних про вартість розміщення реклами та постів по бартеру.
На вершині рейтингу другий рік поспіль опинилася телеведуча Ксенія Собчак, яка за рік заробила $1,48 млн.
На другому місці — співачка Поліна Гагаріна, дохід якої склав $890 тис. Трійку лідерів замкнула блогер Іда Галич, яка заробила $850 тис.
Український блогер Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, в цьому році розташувалася на восьмому місці в рейтингу з доходом в розмірі $600 тис. Відзначимо, в квітні 2020 року рекламні контракти з Тодоренко призупинили компанії PepsiCo і Pampers через її висловлювання про домашнє насильство.
Повний рейтинг російського Forbes виглядає наступним чином: